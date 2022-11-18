Dünya Tekvando Şampiyonası'nın dördüncü gününde 3 milli sporcu tatamiye çıktı.



Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Meksika'nın Guadalajara kentinde düzenlenen şampiyonada kadınlar +73 ile erkekler 74 ve +87 kiloda müsabakalar yapıldı.



Kadınlar +73 kiloda Nafia Kuş, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra son 16 turunda Çin'den Lei Xu'yu yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli sporcu, çeyrek finalde Avusturya'dan Marlene Jahl'e yenildi.



Erkekler 74 kiloda Muhammed Emin Yıldız, ilk turda Trinidad Tobago'dan Isiah Pollard'ı, ikinci turda da Kosova'dan Arbnor Bajra'yı yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Muhammed Emin Yıldız, son 16 turunda Gürcistan'dan Zurab Kintsurashvili'ye mağlup oldu.



Erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Ürdün'den Anas Sadek'i yenerek adını son 16 turuna yazdıran milli tekvandocu, bu turda Gambiya'dan Alasan Ann'a kaybetti.



Şampiyonanın beşinci gününde kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ile erkekler 63 kiloda Hakan Reçber madalya mücadelesi verecek.





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