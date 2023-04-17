Milli tekvandocular, İspanya'da 5 madalya kazandı

İspanya'da düzenlenen Açık Tekvando Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular 5 madalya kazanmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli tekvandocular, İspanya'da 5 madalya kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Nisan 2023 00:42
Milli sporcular, İspanya'da düzenlenen Açık Tekvando Turnuvası'nda 3'ü altın 5 madalya aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren ve Alicante kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi 7 sporcu temsil etti.

Turnuvada kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar, +73 kiloda Nafia Kuş altın madalya kazanırken, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ile 67 kiloda İkra Kayır ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, organizasyonda kadın takım sıralamasında 2'nci, genel sıralamada ise 3'üncü oldu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery