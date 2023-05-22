Milli tekvandocular Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 16 sporcu temsil edecek.

Haber; AA - İHA, Fotoğraf; AA
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Milli tekvandocular Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak
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22 Mayıs 2023 16:23
2023 Dünya Tekvando Şampiyonası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 29 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde yapılacak organizasyonda Türkiye'yi 16 sporcu temsil edecek.

2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı da verecek şampiyonaya katılacak ay-yıldızlı sporcular şöyle:

Kadınlar: Rukiye Yıldırım (46 kilo), Merve Dinçel (49 kilo), Zeynep Taşkın (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Özge Özbey (62 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Nafia Kuş (+73 kilo).

Erkekler: Görkem Polat (54 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Yiğithan Kılıç (74 kilo), Hüseyin Kartal (80 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo). 

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