Milli tekvandocular, Dünya Şampiyonası'nda Paris 2024 için avantaj arayacak

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin Paris Dünya Şampiyonası'na ilişkin açıklamalarda bulundu.



Şahin, Dünya Tekvando Federasyonunun (WT) kuruluşunun 50. yılının kutlandığını hatırlatarak, "Şampiyonadan bir gün önce gerçekleştirilecek WT Genel Kurulunda bunun için bir program yapılacak. Şampiyonaya büyük bir ilgi var. Dünya Tekvando Şampiyonası, 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde en çok puanın verildiği organizasyon olacak. Burada iyi sonuçlar alan sporcular, Paris yolunda avantaj yakalayacak." diye konuştu.

Milli tekvandocuların iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini dile getiren Başkan Şahin, "Bizim sporcularımız uzun süren kamplarla bu şampiyonaya hazırlandı. Yılın en önemli organizasyonunda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağız. Federasyon olarak katıldığımız tüm olimpiyatlarda ülkemize madalyalar kazandırdık. Paris'te de bunu tekrarlamak istiyoruz. Bu doğrultuda katılan sporcu sayımızı artırmak istiyoruz. Bu noktada Bakü'de elde edeceğimiz sonuçlar önem arz ediyor." değerlendirmesini yaptı.