Milli tekvandocular Bulgaristan'da 2 madalya elde etti!

Milli sporcular, Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası ilk gününde 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tekvandocular Bulgaristan'da 2 madalya elde etti!
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28 Temmuz 2022 21:12
Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 1 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde 5 sıklette müsabakalar yapıldı.

Kadınlar 33 kiloda Aleyna Nur İli gümüş, erkekler 65 kiloda Ahmet Boğaçhan Ceylan ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ikinci gününde 5 milli tekvandocu madalya mücadelesi verecek.

 

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