Milli tekvandocular Bulgaristan'da 2 madalya elde etti!

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 1 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde 5 sıklette müsabakalar yapıldı.
Kadınlar 33 kiloda Aleyna Nur İli gümüş, erkekler 65 kiloda Ahmet Boğaçhan Ceylan ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonanın ikinci gününde 5 milli tekvandocu madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde 5 sıklette müsabakalar yapıldı.
Kadınlar 33 kiloda Aleyna Nur İli gümüş, erkekler 65 kiloda Ahmet Boğaçhan Ceylan ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonanın ikinci gününde 5 milli tekvandocu madalya mücadelesi verecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ