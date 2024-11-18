Milli tekvandocular, Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek

Milli tekvandocular, Romanya'da düzenlenecek 24. Balkan Şampiyonası'nda madalya için mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tekvandocular, Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek
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18 Kasım 2024 16:23
Milli tekvandocular, Romanya'da düzenlenecek 24. Balkan Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Oradea kentindeki şampiyona, 28-29 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'yi 24. Balkan Şampiyonası'nda büyük erkekler kategorisinde 54 kiloda İmdat Günel ve Hasan Ayaz, 58 kiloda Abdullah Ömer Yarlı, 63 kiloda İbrahim Öter, 68 kiloda Muhammet Furkan Demirci ve Hakan Kaya, 74 kiloda Alperen Ayaz ve Murathan Turan, 80 kiloda İsa Berk Kasap, Hikmet Faruk Tosun, Emirhan Okşan, 87 kiloda Haktan Uygun, Ferhat Muhammet Saroğlu ile 87+ kiloda Ege Şaşmaztin, temsil edecek.

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