Milli tekvandocular 2022 yılına damga vurdu

Türkiye Tekvando Federasyonu 2022 yılında 323 uluslararası madalya kazandı.Milli tekvandocular, 2022 yılında yapılan uluslararası organizasyonlarda 96'sı altın, 88'i gümüş ve 139'u bronz olmak üzere 323 madalya elde etti.Ay-yıldızlı tekvandocular dünya şampiyonalarında 1 altın, 6 gümüş ve 3 bronz; Avrupa şampiyonalarında ise 15 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya aldı.Diğer uluslararası turnuvalarda 80 altın, 72 gümüş ve 124 bronz madalya kazanan milliler, 2022 yılında 323 kez kürsüye çıktı.Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun ve yorucu bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:Tüm çalışmaların 2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için olduğunu vurgulayan Şahin,diye konuştu.diyen Şahin,değerlendirmesinde bulundu.