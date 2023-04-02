Milli tekvandocudan gümüş madalya!

Milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, Çin'de düzenlenen Grand Slam Şampiyonları Serisi'nde gümüş madalya elde etti.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Emre Kutalmış Ateşli, Wuxi kentinde yapılan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota veren organizasyonda tatamiye çıktı.



Hafta içi ilk olarak elemeleri geçmeyi başaran Emre Kutalmış Ateşli, sıkletlerinde en iyi 12 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda +80 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ