Milli tekvandocudan gümüş madalya!

Milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, Çin'de gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tekvandocudan gümüş madalya!
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02 Nisan 2023 16:35
Milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, Çin'de düzenlenen Grand Slam Şampiyonları Serisi'nde gümüş madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Emre Kutalmış Ateşli, Wuxi kentinde yapılan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota veren organizasyonda tatamiye çıktı.

Hafta içi ilk olarak elemeleri geçmeyi başaran Emre Kutalmış Ateşli, sıkletlerinde en iyi 12 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda +80 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

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