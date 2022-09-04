Milli tekvandocudan bronz madalya

Milli tekvandocu Nafia Kuş, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2022 Dünya Grand Prix müsabakalarında bronz madalya kazandı.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklama göre, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyonun son gününde 2 sıklette müsabakalar yapıldı.



Türkiye adına 4 sporcu mücadele ederken, kadınlar +67 kiloda mücadele eden Nafia Kuş, bronz madalyanın sahibi oldu.



Türkiye, organizasyonu 1'er gümüş ve bronz madalyayla tamamladı.



Paris'te yarın para taekwondoda grand prix müsabakaları yapılacak ve 10 sporcu madalya mücadelesi verecek.





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