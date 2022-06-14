Milli tekvandocu Uzunçavdar Lüksemburg'da şampiyon!

Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, kadınlar +73 kiloda katıldığı Lüksemburg Açık G2 Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tekvandocu Uzunçavdar Lüksemburg'da şampiyon!
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14 Haziran 2022 16:31
Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, kadınlar +73 kiloda katıldığı Lüksemburg Açık G2 Turnuvası'nda şampiyon oldu.

2024 Paris Olimpiyatları'na puan veren organizasyonda milli tekvandocu, ilk turda İngiltere'den Morgan Curtis'i 20-9, yarı finalde Hollandalı Famke Kloosterman'ı 21-7, finalde de Almanya'dan Lorena Brandl'ı 13-5 yenerek altın madalyaya ulaştı.

Sude Yaren Uzunçavdar, Bulgaristan'da yapılacak Gençler Dünya Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil edecek.

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