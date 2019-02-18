Milli tekvandocu Selen Gündüz'den gururlandıran hareket!

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen 4. WT Başkanlık Kupası Turnuvası Antalya'da gerçekleştirildi. Organizasyona 37 kiloda altın madalya kazanan Selen Gündüz'ün bayrak hassasiyeti damga vurdu.Altın madalya kazanan 14 yaşındaki Selen Gündüz, madalya töreni sırasında kendi bayrağını Türk bayrağının önünde açmak isteyen İranlı rakibine kibar bir şekilde izin vermedi. Türk bayrağını yeniden öne doğru açan Selen'in milli hassasiyeti özellikle sosyal medyada büyük beğeni topladı.Yaşananlarla ilgili olarak 24TV'ye açıklamada bulunan Selen Gündüz şunları söyledi:''Kürsüde o kendi bayrağını öne çıkarmaya çalıştı, ben de buna izin vermeyerek kendi bayrağımızın önde görülmesini istedim. Şampiyon olup bayrağımızın dalgalanması ve İstiklal Marşımızın orada okunması çok güzel bir duygu.''