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Milli tekvandocu Selen Gündüz'den gururlandıran hareket!

4. WT Başkanlık Kupası Turnuvası'nda altın madalya kazanan Selen Gündüz'ün madal töreni sırasındaki bayrak hassasiyeti herkesin beğenisini topladı.

Milli tekvandocu Selen Gündüz'den gururlandıran hareket!
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18 Şubat 2019 16:17
Türkiye Tekvando Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen 4. WT Başkanlık Kupası Turnuvası Antalya'da gerçekleştirildi. Organizasyona 37 kiloda altın madalya kazanan Selen Gündüz'ün bayrak hassasiyeti damga vurdu.

KİBARCA GEREKENİ YAPTI!

Altın madalya kazanan 14 yaşındaki Selen Gündüz, madalya töreni sırasında kendi bayrağını Türk bayrağının önünde açmak isteyen İranlı rakibine kibar bir şekilde izin vermedi. Türk bayrağını yeniden öne doğru açan Selen'in milli hassasiyeti özellikle sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Yaşananlarla ilgili olarak 24TV'ye açıklamada bulunan Selen Gündüz şunları söyledi:

''Kürsüde o kendi bayrağını öne çıkarmaya çalıştı, ben de buna izin vermeyerek kendi bayrağımızın önde görülmesini istedim. Şampiyon olup bayrağımızın dalgalanması ve İstiklal Marşımızın orada okunması çok güzel bir duygu.''

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