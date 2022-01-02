Milli tekvandocu Sahra Nur'un hedefi olimpiyatlar

Tekirdağ'da ailesinin yönlendirmesiyle küçük yaşlarda başladığı tekvandoda Balkan şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü elde eden 14 yaşındaki milli sporcu Sahra Nur Özdemir, olimpiyat hedefine ulaşmak istiyor.



Tekirdağ'da yaşayan Sahra Nur, annesinin isteğiyle 7 yaşında ikiz kardeşi Serya Naz ile tekvandoya başladı. Özdemir, okuldan arta kalan zamanlarda gittiği spor salonunda antrenörü Gökhan Fındık nezaretinde çalışmalarını sürdürdü. Milli sporcu, azmi ve başarılı performansıyla kısa sürede önemli dereceler kazandı.



Bulgaristan'da 2019 yılında düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 37 kiloda altın madalya alan Özdemir, geçen yıl eylül ayında Estonya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Madalyalarına Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğunu da eklemek isteyen Sahra Nur, çalışmalarını sürdürüyor.



Milli sporcu Sahra Nur, AA muhabirine, şampiyonalarda ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi. Tekvandoyu çok sevdiğini ifade eden genç sporcu, "Annemin arkadaşının çocukları tekvando yapıyordu. Annem 'siz de yaparsınız' dedi ve o şekilde ikiz kardeşimle başladık. İlk başlarda zorlandık biraz ama hiç bırakmak istemedim. Daha sonra yarışmalara gitmeye başladım ama önemli derecelerim yoktu. Son 2-3 yılda güzel dereceler aldım. 2019 yılında Balkan şampiyonası vardı, kardeşimle beraber final atmıştık ve orada şampiyon oldum." dedi.



Her zaman elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığını aktaran Sahra Nur, "Avrupa şampiyonası çok güzeldi, çok heyecanlıydı. Rakiplerim iyiydi ve benim için çok güzel tecrübe oldu. Gereken mücadeleyi gösterdim ama sonuçta üçüncü oldum bu benim için gurur vericiydi. Hedefim 2024 Olimpiyatları. Orada güzel bir derece almak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



- "Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık"



Antrenör Gökhan Fındık da sporcusunun Balkan ve Türkiye şampiyonluğu dereceleriyle gururlandıklarını dile getirdi. Fındık, Sahra Nur'un tekvandoya başladığı ilk günden beri azimle çalıştığını belirterek, şunları söyledi:



"Sahra Nur, milli takımla beraber Avrupa şampiyonasına gitti. Orada da güzel müsabakalar çıkarttı. Burada bizi hem ağlattı hem güldürdü, hem mutlu etti. Bundan sonraki hedefimiz bu yıl faaliyet programı başlamasıyla beraber puan toplayarak olimpiyatlara katılmaya hak kazanmayı hedefliyoruz.''





İLGİLİ VİDEO