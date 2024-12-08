Milli tekvandocu Nafia Aydın, Çin'de bronz madalya kazandı

Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Çin'de düzenlenen WT Grand Slam Challenge'ta bronz madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tekvandocu Nafia Aydın, Çin'de bronz madalya kazandı
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08 Aralık 2024 16:28
Son güncelleme 08 Aralık 2024 16:29
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından düzenlenen ve Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılım yollarından Grand Slam Şampiyonlar Serisi'nin ön elemesi olan organizasyon, Wuxi kentinde gerçekleştirildi.

Son olimpiyat üçüncüsü milli sporcu Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazandı ve 2026 yılında yapılacak Grand Slam Şampiyonlar Serisi'ne katılma hakkı elde etti.

Yusuf Badem, erkekler 58 kiloda dördüncü sırayı alırken, +80 kiloda Enbiya Taha Biçer ile kadınlar 49 kiloda Elif Sude Akgül, çeyrek finalde organizasyona veda etti.

Organizasyonda salı günü WT Dünya Kupası Takımlar Şampiyonası gerçekleştirilecek.

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