Milli tekvandocu Muhammed Emin, Fransa'da bronz kazandı

Fransa'da düzenlenen Tekvando Grand Prix'sinde milli tekvandocu Muhammed Emin Yıldız, bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tekvandocu Muhammed Emin, Fransa'da bronz kazandı
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03 Eylül 2023 01:58
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Tekvando Grand Prix'sinin ikinci gününde milli sporcu Muhammed Emin Yıldız, bronz madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyonun ikinci gününde üç sıklette müsabakalar yapıldı.

Erkekler 80 kiloda Muhammed Emin Yıldız bronz madalyanın sahibi olurken, aynı kiloda Hüseyin Kartal ile kadınlar 67 kiloda İkra Kayır, son 16 turunda organizasyona veda etti.

Organizasyonun son gününde pazar günü 4 ay-yıldızlı sporcu tatamiye çıkacak.

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