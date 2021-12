Milli tekvandocu Kübra Dağlı'nın hedefi dünya şampiyonluğu

Portekiz'de geçen ay düzenlenen 15. Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda serbest stil çift kategorisinde Emirhan Muran ile altın madalya kazanan milli sporcu Kübra Dağlı, 2022'de Dünya Şampiyonası'na katılıp birinci olmayı hedefliyor.



Tekvandoda dünya ve 4 kez Avrupa şampiyonluğu bulunan 25 yaşındaki Dağlı, Red Bull'un düzenlediği sporcu etkinliği için geldiği Bolu Abant'ta yeni hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Dağlı, kendisinin sporcu aileden geldiğini, amcasının tekvando, babasının boks antrenörü olduğunu belirterek, "İkisinin beraber işlettiği spor salonu vardı. Ben de sürekli o spor salonuna gidip geliyordum ama hiçbir zaman başlamaya cesaret edemiyordum. 'Yapabilir miyim acaba?' diye düşünüyordum. Orada yapan kızlar vardı. 'Onlar yapabiliyorsa ben neden yapamayayım?' dedim. Kuzenimle 'Hadi biz de başlayalım.' dedik." diye konuştu.



"Tekvandoyu bütünüyle çok seviyorum"



Hazırlıkların ardından heyecanlı şekilde spora başladığını anlatan Dağlı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"O günden beri hiç bırakmadım. Dedim ki 'Bu benim sporum'. Resmen spora aşık oldum. O günden beri sürekli devam ediyorum. Tekvandonun bütün kategorilerini yaptım. Bana dövüşmek daha eğlenceli geliyordu ama pumseyi insan yaptıkça kendini daha iyi hissediyor. Gerçek vuruşları, tam olarak anlamını yaptıkça pumsenin felsefesini daha iyi anlıyorsun ve tekvandoyu tam anlamıyla yapmış oluyorsun. O yüzden tekvandoyu bütünüyle çok seviyorum."



Milli sporcu Dağlı, önünde Dünya Şampiyonası olduğuna işaret ederek, "Tabi ki ilk önce Türkiye elemesinden geçmemiz lazım. Orada şampiyon olup Dünya Şampiyonası'nda tekrar ülkemizi temsil etmek istiyorum. Orada da şampiyonluk istiyorum. Her sporcunun hayali orada şampiyon olmak. İnşallah şampiyon olurum." dedi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle yarışmaya gidememe durumlarına çok üzüldüklerini dile getiren Dağlı, yine de bu motivasyonla antrenmanlarını sürdürdüğünü söyledi.



"İnşallah her şey istediğimiz gibi olur." diyen Dağlı, "Sadece spor anlamında değil, bütün ülkemize zarar veren bir durum. İnşallah bu hastalık biter, tek temennim bu." ifadesini kullandı.



"Sporu herkese öneriyorum çünkü kötü düşünceleri sporla atmış oluyorsun"



Dağlı, Red Bull içinde olmasının çok güzel duygu olduğunu, burada aile hissini yaşadığını dile getirerek, üzüntü ve sevinçte hep bir arada olduklarını, bu desteklerle daha başarılı olup hep beraber ilerlemek istediklerini kaydetti.



Kadına yönelik şiddete de değinen Kübra Dağlı, sözlerini şöyle tamamladı:



"Gerçekten böyle şeylerle hiç karşılaşmamamız gerekiyor. Böyle şeylere maruz kaldığımız zamanda benim gibi tekvando ve dövüş sporlarıyla ilgilenseler aslında kendimizi koruma açısından bizim için daha faydalı olur. Aslında sporu herkese öneriyorum çünkü kötü düşünceleri sporla atmış oluyorsun. Herkes şiddet yerine spora yönlenirse, hiçbir şekilde şiddet kalmaz çünkü spor hem vücudunu hem beynini her şekilde terbiye etmeyi öğretiyor."





