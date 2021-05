Milli tekvandocu Hakan Reçber'in olimpiyatlar öncesi öz güveni yüksek

Tekvandoda kadınlarda 4 sporcuyla olimpiyatlarda tam kadro yer alacak Türkiye'yi, erkeklerde Hakan Reçber temsil edecek.



Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da önce Avrupa şampiyonluğuna ulaşan, daha sonra Tokyo 2020 vizesi alan Hakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Avrupa şampiyonluğu öz güvenimi çok artırdı. Peşine olimpiyat kotası almak benim için çok büyük bir onur. Öz güvenim şu anda yüksek. Olimpiyat için elimizden gelen çalışmaları yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Tokyo Olimpiyatları'na kota almayı başaran tek erkek Türk tekvandocu olan 21 yaşındaki sporcu, "Kıta elemesinde ben ve arkadaşım yarıştık. İkimiz de çok mücadele ettik. Gönül isterdi ki dört erkek, dört kadın olimpiyatlara katılalım ama erkeklerde bana nasip oldu. Sorumluluğumun farkındayım. Olimpiyatta ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.



- "Olimpiyatlarda madalya alacağıma inanıyorum"



Olimpiyat kotası almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Hakan, Tokyo 2020'deki hedefiyle ilgili soru üzerine şöyle konuştu:



"Olimpiyatlara katılmak her sporcunun hayali. Benim de hedefim önce olimpiyatlara gitmekti. Zor olan kısmı başardım, gitmeyi garantiledim. Şu an madalya almak için çalışacağım. Olimpiyatlarda madalya alacağıma inanıyorum. Kamplarımız güzel geçiyor. Her şey yolunda. İlgi ve odağımız Tokyo Olimpiyatları'nda. Bir sıkıntı olmadan gideceğimize ve başarıyla döneceğimize inanıyorum."



- "Servet hocamızla çalışmak benim için büyük bir onur"



Hakan, 2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan ve 2019'dan bu yana Tekvando Erkek Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevini yürüten Servet Tazegül'le çalıştıkları için şanslı olduklarını vurguladı.



Milli tekvandocu, "Servet hocamızla çalışmak benim için büyük bir onur. Yılların tecrübesi, efsanesi... Ondan gerekli bilgileri, detayları almak her sporcuya nasip olmaz. Ben ve milli takım arkadaşlarım onunla beraber çalışıyoruz. Verebileceği en güzel şeyleri vermeye çalışıyor. İnşallah beraber başaracağız." diyerek sözlerini tamamladı.