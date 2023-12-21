Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2023'te dünyanın zirvesine çıktı

Kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğuna bu yıl ulaşan olimpiyat üçüncüsü milli tekvandocu Hakan Reçber, hayallerinden birini gerçekleştirdi.



Hakan Reçber, AA muhabirine, 2023 yılına ve kota aldığı 2024 Paris Olimpiyatları'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"2023 benim için gerçekten çok güzel geçti." diyen milli tekvandocu, "Kariyerimin en büyük başarılarından birini elde ettim. Olimpiyat üçüncülüğünden sonra büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaştım. Gençlerde zaten vardı ama büyüklerde dünya şampiyonu olmak daha gurur vericiydi." ifadelerini kullandı.



Bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nın yanı sıra Çin'de yapılan 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'ndan da altın madalyayla dönen Hakan, "Üniversite Yaz Oyunları da dünya şampiyonası sayılır. Kendi kilomda iki kez dünyada en iyi olduğumu gösterdim. Bu sayede de olimpiyatlar için yüksek kota puanlarını topladım." diye konuştu.



Tokyo 2020'de bronz madalya alan ve ikinci kez olimpiyatlara katılacak olan 24 yaşındaki Hakan Reçber, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Olimpiyat kotasını garantiledik. Daha öz güvenliyim ancak olimpiyatlara daha var. Paris 2024'e kadar daha maçlara gireceğiz. Seneye Avrupa Şampiyonası var. Orada da birinci olursak, tabii ki o motivasyonla olimpiyatlara gitmek daha iyi olur. Tokyo Olimpiyatları pandemiye denk geldiği için tam olimpiyat havasını yaşayamadım, seyirci yoktu. Önümüzdeki olimpiyatta sanırım daha coşku olacak. Heyecana kapılmadan tecrübeli bir şekilde birinci olacağıma inanıyorum."



Servet Tazegül'ün izinden gidiyor



2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan, şu an Tekvando Erkek Milli Takımı'nda teknik direktör olarak görev yapan Servet Tazegül'ü örnek aldığını dile getirdi.



Tazegül gibi ikinci olimpiyatında altın madalya almayı amaçladığını vurgulayan Hakan, "Servet ağabey 'İlk olimpiyatımda bronz, daha sonra altın almıştım.' dedi. İnşallah benim de öyle olur. Onunla çalışmak çok güzel bir duygu. Tekvandonun efsanelerinden biri. Gerçekten unutulmaz başarılar elde etti. Bilgilerini, tecrübelerini aktarması gerçekten bizim için büyük avantaj." şeklinde konuştu.



Mücadelesiyle örnek oldu



Yürümesini bile kısıtlayan transvers miyelit (TM) hastalığını çok sevdiği tekvando sayesinde yenen Hakan Reçber, "Bugünleri hayal ediyor muydun?" sorusuna, "Açıkçası bu kadarını hayal etmiyordum. Sonuçta yürüyemiyordum. Doktorlar bana 'yürüyemez' demişlerdi. Ben 'sadece yürüsem yeter' diyordum." ifadelerini kullandı.



Mücadelenin önemini vurgulayan Hakan, "Hastalıktan sonra Türkiye şampiyonu, gençlerde dünya şampiyonu oldum ama bu kadar üst düzeye çıkacağımı düşünmüyordum. Allah yüzümüze baktı. Yenilsen de hastalansan da kesinlikle pes etmemek gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.



