Milli tekvandocu Dünya Şampiyonu oldu!

Milli sporcu Kübra Dağlı, 2. Dünya Plaj Poomsae Taekwondo Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.
Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olan Kübra Dağlı, 3 madalya birden kazandı. Kübra Dağlı, Bireysel Poomsae 18-30 yaş ve Yüksek Kırış kategorilerinde Dünya Şampiyonu oldu.
Genç sporcu Serbest Stil Bireysel Poomsae kategorisinde ise bronz madalyanın sahibi oldu.
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Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olan Kübra Dağlı, 3 madalya birden kazandı. Kübra Dağlı, Bireysel Poomsae 18-30 yaş ve Yüksek Kırış kategorilerinde Dünya Şampiyonu oldu.
Genç sporcu Serbest Stil Bireysel Poomsae kategorisinde ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın