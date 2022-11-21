Milli tekvandocu Ahmet Yılmaz'ın hedefi altın madalya

Tekirdağ'da 6 yıl önce başladığı tekvandoda çeşitli dereceler elde eden 14 yaşındaki milli sporcu Ahmet Yılmaz, Balkan Tekvando Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor.



Milli takım seçmelerinde ikinci olarak milli takım kadrosunda yer almaya hak kazanan Yılmaz, 3-4 Aralık'ta Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Tekvando Şampiyonası hazırlıklarını Çerkezköy Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla sürdürüyor.



Yılmaz, AA muhabirine, arkadaşlarının başlamasıyla tekvando sporuyla tanıştığını, ilk günlerde sadece spor amaçlı yaptığı tekvandoda kendisini geliştirerek iddialı konuma geldiğini söyledi.



Çalışmalarının karşılığını kürsüde aldığını belirten Yılmaz, daha çok çalışarak madalyalar kazanmak istediğini vurguladı.



Türkiye şampiyonasında beşincilik, okullar arası Türkiye şampiyonasında ise ikinci olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Milli takım seçmelerinde de ikinci oldum ve Balkan Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Her gün yoğun bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. şampiyonada birinci olup bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı okutup döneceğim." diye konuştu.



- Antrenör Mustafa Kılıç: "Disiplinli çalışma ile kendisini geliştirdi"



Antrenör Mustafa Kılıç da Türkiye şampiyonlarında ve uluslararası yarışmalarda güzel dereceler almış sporcular yetiştirdiklerini dile getirdi.



Milli takıma daha fazla sporcu kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Kılıç, "Hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarına sporcularımızı göndermek. Sporcularımızın oralarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini istiyoruz. Ahmet küçüktü bizimle çalışmaya başladığında. Antrenmanla, disiplinli çalışma ile kendisini geliştirdi." ifadelerini kullandı.





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