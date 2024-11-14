Milli takımın yıldızları Globe Futbol ödüllerine aday!

A Milli Takım'ın önemli isimleri; Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız Dubai Globe Futbol Ödülleri'nde çeşitli kategorilerde adaylar arasında yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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Milli takımın yıldızları Globe Futbol ödüllerine aday!
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14 Kasım 2024 14:47
Son güncelleme 14 Kasım 2024 14:48
A Milli Takım'ın üç önemli ismi Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız, Dubai Globe Futbol Ödülleri'nde farklı kategorilerde ödüllere aday gösterildi.

Inter forması giyen A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "En İyi Erkek Oyuncu" ve En iyi Orta saha Oyuncusu" ödüllerinde aday gösterildi.

Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Juventus formasını terleten Kenan Yıldız ise, "2024'ün Yükselen Oyuncusu" kategorisinde aday oldu.

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