Milli Takımın hedefi Avrupa Şampiyonluğu

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Bulut, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak istediklerini söyledi.



Bulut, milli takımın şampiyona öncesinde son antrenmanını yaptığı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Spor Salonu'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı'nın 5 yıldır aynı sporcularla birlikte çalışmasının avantaj sağladığını belirten Bulut, "İlk defa bu kadar uzun ve ciddi bir hazırlık kampı yaptık. Biz de onlar da biraz yorulduk. Tabii ki down sendromlularla bu kadar uzun süre çalışmak çok kolay değil ama çocuklar çok iyi çalıştı. İnşallah İtalya'dan da emeklerimizin karşılığını alıp döneceğiz." diye konuştu.



"BİRİNCİLİKLE DÖNECEĞİZ"



Kamplarda çocuklara her türlü sosyal desteği de sağladıklarını ifade eden Bulut, "Çocuklar kamplarda standart basketbol becerilerinin yanında tabii ki günlük yaşama ve beraber yaşama becerilerini de kazanıyorlar. Ama esas meselemiz basketbol. Günde çift idmanla hazırlandık, şampiyonaya hazır olduğumuzu düşünüyorum, bu kez İtalya'dan ikincilikle değil birincilikle döneceğiz." dedi.



Asıl mesleğinin özel (down sendromlular) eğitim öğretmenliği olduğunu dile getiren Bulut, şöyle devam etti:



"Basketbolcularla kampı 8 kişi yaptık ama 6 sporcuyla gideceğiz, kurallarımız biraz farklı bizim, biz 4'e 4 oynuyoruz. Salon ölçülerimiz aynı ama pota ölçümüz 45 santim kadar normalden kısa. Toplarımız bir numara daha küçük 6 numara bir topla oynuyoruz. Çocukların bireysel, efor, yetenek ve performans özelliklerine göre biraz daha görev paylaşımı yaparak antrenman yaptırıyoruz."