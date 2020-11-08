Milli Takımımızın rakibinde 'mastürbasyon' krizi

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakibi Rusya'nın yıldız golcüsü Dzyuba, mastürbasyon videosunun internete sızmasının ardından kadrodan çıkarıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Milli Takımımızın rakibinde 'mastürbasyon' krizi
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08 Kasım 2020 16:40
A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden Rusya'da Artem Dzyuba krizi yaşanıyor. Mastürbasyon yaparken videosu internete sızdırılan yıldız oyuncu, Rusya Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov yaptığı açıklamada, "Saha içinde ve dışında, her oyuncu milli takımın gerekliliklerine uygun davranmalıdır. Artem de bu verdiğimiz kararın doğru olduğunu zamanla anlayacak" dedi.

BABASI KONUŞTU: "GÖRÜŞECEĞİZ"

Artem Dzyuba'nın babası Sergei Dzyuba da konuyla ilgili, "Henüz Artem ile konuşma şansı bulamadım, milli takımdan çıkarıldığını duydum. Görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayların üzerine 32 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesaplarını askıya aldı.

A Milli Takımımız, 15 Kasım tarihinde Rusya ile karşı karşıya gelecek.





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