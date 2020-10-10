Milli Takımımızın rakibinde koronavirüs endişesi

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakibi Rusya'da koronavirüs endişesi yaşanıyor.



Rus Milli Takımı sağ beki Mario Fernandez'in testi şüpheli sonuç verir vermez, oyuncu karantinaya alındı. Oyuncunun herhangi bir şikayetinin olmadığı belirtildi.



Kaleci Guilherme ve defans oyuncusu Jikia da, testlerde daha önce şüpheli sonuçlar vermişti. Bu oyuncular kadrodan çıkarıldı ve aynı şekilde henüz bir hastalık belirtisi vermedi.



