'Milli Takımımızın forması, sporun birleştirici gücünü vurguladı'

"EN BÜYÜK İLHAMIMIZ DOĞA VE EVRENDE"

Webinarın katılımcılarından Gozen Institute'un kurucusu ve ödüllü biyo-tasarımcı, materyal araştırmacısı Ece Gözen; biyoteknoloji, sanat ve tasarımının daha iyi ve sürdürebilir bir gelecek için çalışmasını sağlıyor. Laboratuvarında ekibiyle beraber deri ve plastiğin yerine geçebilecek biyomateryaller üretiyor. Gözen'in amacı, farkındalığımızı ve sorumluluğumuzu artırırak, süresiz olarak sürdürebilir sistemler geliştirmek ve canlılık sistemleriyle yeniden bağlantımızı sağlamak.Nike'ın A Milli Takımımız için hazırladığı yeni formaların sürdürebilirlik marka elçisi Ece Gözen, yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyester kumaş kullanarak hazırlanan formaları ve kullanılan teknolojiyi anlattı:Öncelikle tekstil sektörünün gerek üretim, gerek üretim sonrası süreçleriyle dünyayı en çok kirleten endüstrilerin başında yer aldığını artık hepimiz biliyoruz. Tekstil ve hazırgiyim ürünlerini üretmek için harcanan su, atmosfere yayılan zehirli gazlar ve toksik materyallerin çevreyi ne kadar kirlettiğine dair rakamları hemen hemen her gün okuyoruz. Durum böyleyken Nike bu proje ile bana geldiğinde öncelikle global moda endüstrisi liderlerinden birinin 'elini taşın altına koyduğunu' görmek beni çok mutlu etti."Nike'ın geleceğin modasına dair sürdürülebilir bir bakış açısını benimseyerek, bunu somut olarak Milli takım formasında göstermesi ve bu eylemi vurgulamak için sürdürülebilirlik marka elçisi olarak beni göstermelerini çok değerli buluyorum. Nike ailesinin bir parçası olarak ben de dünya için faydalı bir iş yapılmak istendiği zaman bunun kolektif ve birleştirici bir güçte olması gerektiğine inanıyorum. Zira ben de sürdürebilir bir dünya ve insan yaşamı için çalışan bir kurum olarak Gozen Institute'yü kurduğumda değişimi ancak kolektif bir efor ve disiplinler arası çalışma ile tasarlayıp birlikte büyüterek mümkün kılabileceğimizi biliyordum.Bu nedenle hem benim hem de Nike'ın taşıdığı çevreci gelecek vizyonunun Milli takım formalarında vücut bulması kolektif bir alan olarak sporun birleştirici gücünü de vurguladığı için oldukça anlamlı."Gozen Institute olarak tam da bahsettiğim gibi geleceğin sorumluluğunu alan, her aşamada seçimlerimizi sorguladığımız biyoteknoloji, sanat ve tasarımın arakesitinde sürdürülebilir geleceğin yeni biyo-materyallerini üretiyoruz.Laboratuvarımızda canlı organizmalarla ürettiğimiz tekstiller belli bir yaşam döngüsü olan, ömrünü tamamladığında biyolojik olarak çözünen ve doğaya kaynak olarak tekrar dönen böylece de doğanın ritmine ve döngüselliğine uyumlu biyomateryaller. Bu noktada da sürdürülebilir gelecek vizyonuna dahil ve değişimi kucaklayan global markalarla işbirlikleri yapıyoruz. Gelecek hedefimiz de farklı disiplinlerden insanları bir araya getirerek Gozen Institute'da disiplinlerötesi araştırmalar ve üretimler yapmak. Mikrodan makroya çeşitli sektörler için biyo-ürünler ve çözümler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Tüm çalışmalarımız doğada olanı anlamaya ve yaşatmaya dair.En büyük ilhamımız da tüm bilgiler de içinde yaşadığımız doğa ve evrende mevcut. Sadece biraz daha anlayışlı ve farkındalıklı yaklaşmalıyız."