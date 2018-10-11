Milli takımımızdan Rize'de golsüz prova

, hazırlık maçındaile karşı karşıya geldi. Rize'de oynanan karşılaşmadailesahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.A Milli Takımımız, 14 Ekim'de Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup 3. maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.Rize'de oynanan karşılaşmaya milli takımımız daha iyi başlayan taraf oldu. İlk yarıda daha fazla topla oynayan millilerimiz, Cengiz Ünder ve Oğuzhan Özyakup ile yakaladığımız gol pozisyonlarında sonuca gidemedi.İlk yarı boyunca kalemizde önemli bir gol tehlikesi de yaşamadık. İlk 45 dakika sonunda her iki ekip de skor üretemedi ve milli takımımız ile Bosna Hersek arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.İkinci yarıda da daha çok oyunu kontrol eden taraf A Milli Takımımız oldu. Mücadelenin 69. dakikaısnda önemli bir gol fırsatı da yakaladık. Oyuna ikinci yarıda giren Cenk Tosun kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak top auta gitti.Mücadelenin kalan süresinde iki ekip de skoru değiştirecek golü bulamadı. Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki mücadelenin 90 dakikası 0-0 sona erdi.14. dakikada Bosna Hersek gole çok yaklaştı. Defansta Çağlar Söyüncü'nün hatasında topu rakibinden kapan Dzeko, ara pasını Visca'ya gönderdi. Visca'nın ceza sahasına girer girmez çektiği şutta kaleci Sinan Bolat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.18. dakikada ikili mücadelede Cengiz Ünder'in ayağından topu kapan Zakaric'in ceza sahası içi sol çaprazında yerden şutunda, kaleci Sinan Bolat meşin yuvarlağı ayakları ile çelmeyi başardı. Dönen topu önünde bulan Visca'nın vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.22. dakikada Bosna Hersek defansının uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından yerden sert şutunda, Şener Özbayraklı'ya da çarpan meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.28. dakikada Cengiz Ünder'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Sehic topu son anda tokatlayarak kornere çeldi.32. dakikada A Milli Takım gole çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol taraftan ceza sahası içerisine yaptığı ortada Oğuzhan Özyakup bekletmeden topu boş durumdaki Enes Ünal'ın önüne bıraktı. Enes, kaleci ile karşı karşıya kaldığı boş pozisyonda meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.34. dakikada Oğuzhan Özyakup'ın pasında ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Hakan Çalhanoğlu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.40. dakikada gelişen Bosna Hersek atağında, Cimirot'un ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı plase vuruşta, top yandan auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.68. dakikada sağ taraftan Cengiz Ünder'in ceza sahası içerisine ortasında Hakan Çalhanoğlu'nun gelişine sert vuruşunda, top üsten auta çıktı.70. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ara pasında kaleci Begovic ile karşı karşıya kalan Cenk Tosun'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.72. dakikada Cenk Tosun'un düşürülmesi ile kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Çalhanoğlu, yaklaşık 25 metreden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.84. dakikada Yunus Mallı'nın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında Cenk Tosun'un röveşata vuruşunda top az farkla auta çıktı.Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamladı.Rize Yeni ŞehirSergei Karasev, Igor Demeshko, Alexey Lunev (Rusya)Sinan Bolat, Şener Özbayraklı (Dk. 86 Mert Müldür), Kaan Ayhan (Dk. 82 Ertuğrul Ersoy), Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram, Mahmut Tekdemir (Dk. 65 Yunus Mallı), Okay Yokuşlu, Oğuzhan Özyakup (Dk. 86 Berkay Özcan), Cengiz Ünder (Dk. 80 Serdar Gürler), Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal (Dk. 46 Cenk Tosun)Sehic (Dk. 46 Begovic), Todorovic, Zukanovic, Vranjes, Nastic, Pjanic (Dk. 46 Prcic), Krunic (Dk. 81 Saric), Cimirot, Zakaric (Dk. 69 Kenan Kodro), Visca (Dk. 46 Milosevic), Dzeko (Dk. 46 Bajic)Dk. 90+1 Vranjes (Bosna Hersek)