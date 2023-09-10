Milli Takımımızda kredi tükendi

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında Eskişehir'de konuk ettiği Ermenistan ile sürpriz bir şekilde 1-1 berabere kaldı. Stefan Kuntz yönetimindeki millilerimiz, grupta 10 puana ulaşarak maç fazlasıyla zirvede yer aldı.



ERMENİSTAN DA YARIŞTA



D Grubu'nda Hırvatistan 2 maç eksiğiyle 7 puanla millilerimizin ardından 2. sırada bulunuyor. Ay-Yıldızlı ekibimizle oynadığı maçtan 1 puan çıkaran Ermenistan da yarışın içine girdi. 3. sıradaki Ermenistan'ın 7 puana sahip olması ve bir maçının eksik olması da dikkati çekiyor. Yine bir maçı eksik olan Galler 4 puanla 4. sırada yer alırken, puanı bulunmayan Letonya ise son sırada bulunuyor.



KALAN MAÇLAR FİNAL



Grupta işi zorlaşan millilerimizim artık puan kaybetme lüksü de kalmadı. Millilerimiz, Hırvatistan, Letonya ve Galler ile oynayacağı maçları kazandığı takdirde, gruptaki diğer sonuçlara bakılmaksızın EURO 2024 vizesi alacak. Ancak; Stefan Kuntz ve öğrencileri, kalan maçlarda 3'te 3 yapamaz ve kayıp yaşarsa bu durumda EURO 2024 vizesi için gruptaki rakipleri Hırvatistan ve Ermenistan'ın puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Bilindiği üzere EURO 2024 Elemeleri gruplarındaki maçlar sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takım finallere gitme hakkını elde etmiş olacak.



CENGİZ ARADI BULAMADI



Yeniden Türkiye'ye dönen ve Fenerbahçe'ye imza atan Cengiz Ünder, Ermenistan maçında sahaya ilk 11'de çıkan isimlerden biri oldu. 90 dakika sahada kalan milli futbolcu, attığı 4 şuttan 1'inde isabet sağlayabildi. 2 kez şut pası veren Ünder, 3 kez top kaptı ve pas isabetinde ise yüzde 81 oranına ulaştı. Ünder'in performansı Fransa'daki sitelerde de yer buldu. Haberde, "Cengiz aradı ama golü bulamadı. Türkiye, Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı" denildi.



