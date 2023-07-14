Milli Takımdan farklı yenilgi

15 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde ev sahibi Karadağ'a 17-3 yenildi.
Karadağ'ın başkenti Podgorica'da gerçekleştirilen organizasyonun çeyrek finalinde milli takım, ev sahibi ülkeyle karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip rakibine 17-3 mağlup oldu. Milli takım 5-8 klasman maçında yarın İspanya'yla karşı karşıya gelecek.
Karadağ'ın başkenti Podgorica'da gerçekleştirilen organizasyonun çeyrek finalinde milli takım, ev sahibi ülkeyle karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip rakibine 17-3 mağlup oldu. Milli takım 5-8 klasman maçında yarın İspanya'yla karşı karşıya gelecek.