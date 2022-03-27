Milli takımda yeni lider: Hakan Çalhanoğlu

A Milli Takımımız, 2022 DünyaKupası Play-Off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 yenilerek, bu büyük kupaya katılma hayalini 20 yıla çıkarmıştı.



Skor 2-1 aleyhimize devam ederken kaptanımız Burak Yılmaz, 85'te penaltı kaçırmış ve maç sonunda da Milli Takım kariyerine son verdiğini açıklamıştı. Burak, İtalya ile salı günü Konya'da oynayacağımız karşılaşma öncesi Porto'daki kamptan ayrılırken, onun ardından Ay-Yıldızlılar'da yeni bir dönem başlayacak.



Kuntz'un adeta sağ kolu



36yaşındaki forvetin sorumlulukları, yeni isimlere geçecek. Şu anki kadroda takımın en tecrübelileri 33 yaşındaki Caner Erkin ve yedek kaleci Sinan Bolat. Ancak onların direkt ilk 11'de forma giyme ihtimallerinin düşük olduğunu düşünürsek, 67 ile bu ekibin içinde en çok Milli olan Hakan Çalhanoğlu'nun, birinci kaptan görevine getirilmesi bekleniyor. Aynı dili konuşabildiği Stefan Kuntz'un hem saha içi hem de saha dışındaki en önemli yardımcılarından olan 10 numaralı yıldızımız, A Milliler'in yeni kaptanı ve 1 numaralı lideri olacak.



Şu an çok formda...



Hakan'ın ardından Çağlar Söyüncü'nün, ikinci kaptanlık pozisyonunu alması bekleniyor. 'Kral' lakaplı Burak'ın ardından ise forvette ilk tercih, yüksek ihtimalle çok formda bir sezon geçiren Enes Ünal olacak. Cenk Tosun'un yaşadığı sakatlıklar sebebiyle eski formundan uzak olması, Enes'i, Serdar Dursun ve Umut Bozok'un önünde en önemli golcümüz haline getiriyor.





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