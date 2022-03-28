Milli takımda yeni golcü: Enes Ünal

A Milli Takımımızda yeni golcümüz Enes Ünal… Burak Yılmaz'ın milli formaya veda etmesinin ardından Teknik Direktör Stefan Kuntz'un forvetteki ilk tercihi Enes olacak.
24 yaşındaki forvet, İtalya ile oynanacak özel maçla birlikte ilk 11'in değişilmez isimleri arasında yer alacak.
Bu sezon İspanya La Liga'da Getafe formasıyla attığı 14 golle adından söz ettiren Enes, Portekiz maçında oyuna sonradan girmiş ve yaptırdığı penaltıyla dikkat çekmişti. Enes'in Konya'daki antrenmanlarda hırslı olduğu gözlendi.