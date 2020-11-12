Milli Takım'da test sonuçları geldi: Negatif

Hırvatistan'da Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin devre arasında pozitif çıkması üzerine A Milli Takımımıza yapılan testin sonucu belli oldu. TFF, takımda herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "A Milli Takımımız kafilesine bugün yapılan Covid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır." ifadeleri yer aldı.
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde 15 ve 18 Kasım tarihlerinde sırasıyla Rusya ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
HIRVATİSTAN'DA VIDA ŞAŞKINLIĞI, TIKLAYIN!
Federasyondan yapılan açıklamada, "A Milli Takımımız kafilesine bugün yapılan Covid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır." ifadeleri yer aldı.
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde 15 ve 18 Kasım tarihlerinde sırasıyla Rusya ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
HIRVATİSTAN'DA VIDA ŞAŞKINLIĞI, TIKLAYIN!