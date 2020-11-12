Milli Takım'da test sonuçları geldi: Negatif

HIRVATİSTAN'DA VIDA ŞAŞKINLIĞI, TIKLAYIN!

Hırvatistan'da Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin devre arasında pozitif çıkması üzerine A Milli Takımımıza yapılan testin sonucu belli oldu. TFF, takımda herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.Federasyondan yapılan açıklamada, "A Milli Takımımız kafilesine bugün yapılan Covid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır." ifadeleri yer aldı.A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde 15 ve 18 Kasım tarihlerinde sırasıyla Rusya ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek.