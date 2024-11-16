Milli takımda penaltı beklentisi!

A Milli Futbol Takımı, Galler karşısında bir pozisyonda penaltı bekledi.
Milli takımda Kerem Aktürkoğlu, 36. dakikada rakip ceza sahasında yerde kaldı. Milli takım, bu pozisyonda penaltı bekledi.
Hakem Juan Munuera, bu pozisyonda oyunu sürdürdü.
Kerem Aktürkoğlu, pozisyonda yaşadığı sakatlık sonrası kenara geldi ve kısa süren bir tedavinin ardından oyuna geri döndü.
Milli takımda Kerem Aktürkoğlu, 36. dakikada rakip ceza sahasında yerde kaldı. Milli takım, bu pozisyonda penaltı bekledi.
Hakem Juan Munuera, bu pozisyonda oyunu sürdürdü.
Kerem Aktürkoğlu, pozisyonda yaşadığı sakatlık sonrası kenara geldi ve kısa süren bir tedavinin ardından oyuna geri döndü.