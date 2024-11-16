Milli takımda penaltı beklentisi!

A Milli Takım, Galler ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi, oyun sürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Milli takımda penaltı beklentisi!
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16 Kasım 2024 20:43
Son güncelleme 16 Kasım 2024 20:47
A Milli Futbol Takımı, Galler karşısında bir pozisyonda penaltı bekledi.

Milli takımda Kerem Aktürkoğlu, 36. dakikada rakip ceza sahasında yerde kaldı. Milli takım, bu pozisyonda penaltı bekledi.

Hakem Juan Munuera, bu pozisyonda oyunu sürdürdü.

Kerem Aktürkoğlu, pozisyonda yaşadığı sakatlık sonrası kenara geldi ve kısa süren bir tedavinin ardından oyuna geri döndü.



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