Milli Takımda OHAL kararı!

Türkiye-Hırvatistan maçının devre arasında stada ulaşan Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida'nın Koronavirüs testinin pozitif çıktığı haberi, A Milli Takım'da şok etkisi yarattı. Vida'nın karşılaşma için gerçekleştirilen Kovid-19 testi negatif çıkmış fakat aynı kafilenin İsveç müsabakası için yapacağı seyahat gerekçesiyle karşılaşma sabahı alınan örnekleri pozitife dönmüştü. 45 dakika sahada kalan tecrübeli savunmacı, sonucun ulaşmasının ardından hemen oyundan alınmıştı. Bu gelişme sonrası gözler ay-yıldızlı futbolculara ve Uluslar Ligi'nde oynanacak 15 Kasım'daki Rusya ile 18 Kasım'daki Macaristan maçlarına çevrildi.



FUTBOL FEDERASYONU ÖN TEDBİRLERİ HEMEN ALDI



Olağanüstü hal ilan eden TFF yetkilileri, harekete geçti ve ön tedbirleri aldı. Vida ile temaslı olan herkes ayrı şekilde Riva'daki Milli Takımlar tesislerine götürüldü. Ayrı odalarda kalan ve yemeklerini bile ayrı ayrı yiyen oyuncular ile teknik heyet, sabah teste girdi. Sonuçları negatif çıkan Millilerin 15 Kasım'da oynanacak olan Rusya karşılaşmasına kadar her gün test olacağı bildirildi.



KRİTİK RUSYA MÜCADELESİ IPTAL OLMAYACAK



TFF dün yayınladığı açıklamada, "Bu sabah (dün) tüm kafilenin Koronavirüs testleri gerçekleştirildi. Sonuçlara göre; Kovid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecek. Milli Takım kafilesi için cumartesi günü de test yapılacak" ifadesini kullandı. UEFA ve TFF'nin belirlediği kurallara göre, bir kaleci olmak üzere 13 kişilik kadroyu çıkartabilen takımlar maçlarını oynayabiliyor.



'5-6 GÜNDE ORTAYA ÇIKAR!'



Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye-Hırvatistan maçında 45 dakika pozitif oynayan Vida olayını A Spor'da değerlendirdi. Özlü, "Maçta Domagoj Vida ile temas olduğu için Milli Takımımız'a hemen test yapılmış. Ancak bu kadar kısa sürede yapılan testin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Eğer bir bulaşma gerçekleştiyle bunun sonucu 5-6 gün civarında ortaya çıkacaktır" ifadesini kullandı.

