Milli takımda Hollanda maçı öncesi sarı alarm

A Milli Takım'da sarı kart cezalısı Burak Yılmaz, Cebelitarık maçında forma giyemeyecek. Kritik Hollanda sınavı öncesi ise Ay-Yıldızlılar'da Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Zeki Çelik ve Mert Müldür sınırda bulunuyor.



Bu 4 oyuncu Cebelitarık müsabakasında kart görmeleri halinde Hollanda'ya karşı cezalı duruma düşecek. Hakan, Cengiz, Zeki ve Mert'i mevcut durumda alternatifsiz gören Şenol Güneş, dört oyuncuyla da özel görüşmeler yapıp uyarıda bulundu.



