Milli takımda Hollanda maçı öncesi sarı alarm

Hollanda sınavı öncesi Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Zeki Çelik ve Mert Müldür sınırda bulunuyor.

Abone Ol
Milli takımda Hollanda maçı öncesi sarı alarm
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Eylül 2021 13:15
A Milli Takım'da sarı kart cezalısı Burak Yılmaz, Cebelitarık maçında forma giyemeyecek. Kritik Hollanda sınavı öncesi ise Ay-Yıldızlılar'da Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Zeki Çelik ve Mert Müldür sınırda bulunuyor.

Bu 4 oyuncu Cebelitarık müsabakasında kart görmeleri halinde Hollanda'ya karşı cezalı duruma düşecek. Hakan, Cengiz, Zeki ve Mert'i mevcut durumda alternatifsiz gören Şenol Güneş, dört oyuncuyla da özel görüşmeler yapıp uyarıda bulundu.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.