Milli takımda Hollanda maçı öncesi sarı alarm

A Milli Takım'da sarı kart cezalısı Burak Yılmaz, Cebelitarık maçında forma giyemeyecek. Kritik Hollanda sınavı öncesi ise Ay-Yıldızlılar'da Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Zeki Çelik ve Mert Müldür sınırda bulunuyor.
Bu 4 oyuncu Cebelitarık müsabakasında kart görmeleri halinde Hollanda'ya karşı cezalı duruma düşecek. Hakan, Cengiz, Zeki ve Mert'i mevcut durumda alternatifsiz gören Şenol Güneş, dört oyuncuyla da özel görüşmeler yapıp uyarıda bulundu.
Bu 4 oyuncu Cebelitarık müsabakasında kart görmeleri halinde Hollanda'ya karşı cezalı duruma düşecek. Hakan, Cengiz, Zeki ve Mert'i mevcut durumda alternatifsiz gören Şenol Güneş, dört oyuncuyla da özel görüşmeler yapıp uyarıda bulundu.