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Milli takıma gelmeyen Ömer Faruk Yurtseven'e 8 maç ceza

TBF Disiplin Kurulu, davet edildiği A Milli Takım kadrosuna katılmayan Ömer Faruk Yurtseven'e 8 müsabakadan men cezası verdi.

Kaynak: AA
Milli takıma gelmeyen Ömer Faruk Yurtseven'e 8 maç ceza
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11 Ekim 2018 19:24
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, davet edildiği A Milli Takım kadrosuna katılmayan Ömer Faruk Yurtseven'e 8 müsabakadan men cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, milli takımın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda geçen ay oynadığı Karadağ ve Slovenya maçlarının kadrosuna davet edilmesine rağmen katılmayan Ömer Faruk'un 8 müsabakadan men edildiği bildirildi.

20 yaşındaki Ömer Faruk, ABD'de Georgetown Üniversitesi'nde eğitim ve spor hayatını sürdürüyor.

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