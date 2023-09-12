Milli Takım S.O.S veriyor!

Belçika'da oynanan hazırlık maçında Hajime Moriyasu'nun ekibi Japonya ile Stefan Kuntz'un çalıştırdığı A Milli Futbol Takımımız karşı karşıya geldi.Genk'in maçlarını oynadığı Cegeka Arena'da oynanan maçı Japonya 4-2 kazanırken golleri; 15. dakikada Atsuki Ito, 28 ile 36. dakikalarda Keito Nakamura ve 78. dakikada penaltıdan Junya Ito kaydetti.A Milli Takımımız'ın gollerini ise 44. dakikada Ozan Kabak ve 61. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti.A Milli Takımımız bir sonraki milli arada 12 Ekim Perşembe günü Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan'a konuk olurken, Japonya 13 Ekim Cuma günü hazırlık maçında Kanada'yı ağırlayacak.Karşılaşmanın ilk devresinde Japonya karşısında 3-0 geriye düşen milliler, ilerleyen dakikalarda 2 gol bulsa da 1 gol daha yedi ve 4-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.Belçika'da oynanan maç sırasında stada gelen bir grup Türk seyirci "İstifa Kuntz" tezahüratları yaptı. Japonya'nın maçta 3-0 öne geçmesinin ardından Belçika'daki Türk taraftarlar, A Milli Takımı pas yaparken yuhalayarak ve ıslıklayarak protesto etti.Daha önce Japonya ile oynadığım 2 maçın 1'inden 1-0 galibiyetle, diğerinden ise 1-0 mağlubiyetle ayrılan milliler, bu maçta aldığı mağlubiyet ile galibiyet sayılarında 2-1 geriye düştü.Karşılaşmadan galip olarak ayrılan Japonya, 56. dakikada Takefusa Kubo ve 63. dakikada Kyogo Furuhashi ile 2 kez direğe takıldı.Ay-yıldızlı ekibin Japonya ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de yer alan Yusuf Sarı, ilk kez A Milli Takım formasını giydi.Elemelerdeki son Ermenistan karşılaşmasında forma şansı bulamayan Yusuf'a, teknik direktör Stefan Kuntz, bu kez ilk 11'de şans verdi.Ermenistan maçında milli takıma beraberliği getiren golü atan Bertuğ Yılmaz da A Milli forma ile ikinci maçına Japonya karşısında çıktı.Japonya Milli Takımı, 3 gün önce Almanya'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmaya göre ilk 11'inde 10 değişikliğe gitti.Teknik direktör Hajime Moriyasu, 1'i zorunlu toplam 10 değişiklikle takımını sahaya sürdü. Asya temsilcisinde Almanya maçında ilk 11'de forma giyen Ueda, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Japonya'da Osaka, Sugawara, Itakura, Tomiyasu, Morita, Endo, Junya Ito, Kamada ve Mitoma ise yedek kulübesinde yer aldı.Almanya maçında ilk 11'de görev alan Hiroki İto, Türkiye karşısında da ilk 11'de şans buldu.Japonya Teknik Direktörü Moriyasu Türkiye karşısında ayrıca Kosuke Nakamura, Maikuma, Taniguchi, Machida, Tanaka, Atsuki İto, Doan, Kubo, Keito Nakamura ve Furuhashi'yi ilk 11'de görevlendirdi.A Milli Futbol Takımı'nın, Japonya ile Belçika'da oynadığı hazırlık maçının ilk yarısı, Japonya'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.12. dakikada milli takım gole yaklaştı. Salih Özcan'ın sağ kanattan savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Bertuğ, ceza sahası içine girdi, sağ çaprazdan ters köşeye yerden sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.15. dakikada Japonya öne geçti. Ito Atsuki, Doan ile yaptığı verkaçla ceza yayı önünde topla buluştu. Ito Atsuki'nin sol ayağıyla sert şutunda top fileleri havalandırdı: 1-0.20. dakikada Japonya'nın hızlı gelişen atağında Kubo'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Furuhashi'nin şutunda top yandan auta çıktı.28. dakikada Japonya 2. golünü buldu. Kubo'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Uğurcan'dan seken topu, ceza sahasında önünde bulan Keito Nakamura ağlara yolladı: 2-0.36. dakikada Japonya farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan kaptığı topla ceza sahasına giren Maikuma, uygun pozisyondaki Keito Nakamura'ya yerden pasını attı. Nakamura'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.44. dakikada milli takım farkı 2'ye düşürdü. Sol kanattan Orkun'un kullandığı serbest vuruşta arka direğe doğru gelen topu Mert Müldür kafa ile çevirdi, kaleci Nakamura'dan seken topu Ozan Kabak kafa ile ağlara yolladı: 3-1.Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 Japonya'nın üstünlüğüyle sona erdi.56. dakikada sağ kanattan gelişen Japonya atağında, ceza sahasına gönderilen topu Ozan Kabak uzaklaştırmak istedi. Kubo'ya çarpan top yan direğe vurup oyun alanına döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.61. dakikada milli takım, farkı 1'e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahasındaki Cengiz'e pasını yolladı. Cengiz'in sol çaprazdan altıpas içine gönderdiği sert top savunmaya çarpıp yükseklik kazandı. Topu önünde bulan Bertuğ'un yakın mesafeden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.63. dakikada Japonya etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Maeda'nın altıpas önüne gönderdiği sert topa Furuhashi ayak koydu. Meşin yuvarlak yan direğe çarptı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.73. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Japonya ceza sahasına çalımlarla yaklaşan İrfan Can, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda şutunu attı, kaleci topu kornere çeldi.74. dakikada milli takım bir kez daha etkili geldi. Ceza sahasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın yerden sert şutunda, kaleci Schmidt meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.76. dakikada Japonya penaltı kazandı. İsmail Yüksek'in ceza sahasında Ito Junya'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Ito Junya, topu ağlara gönderdi: 4-2.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve milli takım sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.Cegeka ArenaAllard Lindhout, Rens Bluemink, Roy De Nas (Hollanda)Kosuke Nakamura (Dk. 45+3 Schmidt), Taniguchi, Ito Hiroki, Machida (Dk. 79 Tomiyasu), Maikuma (Dk. 46 Hashioka), Doan (Dk. 46 Ito Junya), Furuhashi, Keito Nakamura (Dk. 46 Maeda), Ito Atsuki (Dk. 64 Endo), Tanaka, KuboUğurcan Çakır (Dk. 46 Altay Bayındır), Onur Bulut, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Merih Demiral), Mert Müldür, Orkun Kökçü (Dk. 46 İsmail Yüksek), Salih Özcan (Dk. 46 Hakan Çalhanoğlu), Salih Uçan (Dk. 46 Cengiz Ünder), Yusuf Sarı, İrfan Can Kahveci (Dk. 83 Barış Alper Yılmaz), Bertuğ YıldırımDk. 15 Ito Atsuki, Dk. 28 ve 36 Keito Nakamura, Dk. 76 Ito Junya (Penaltıdan) (Japonya), Dk. 44 Ozan Kabak, Dk. 61 Bertuğ Yıldırım (Türkiye)Dk. 29 Keito Nakamura, Dk. 43 Maikuma (Japonya), Dk. 44 Çağlar Söyüncü, Dk. 45+4 Salih Özcan, Dk. 76 İsmail Yüksek (Türkiye)