Milli Takım Münih'e zorunlu iniş yaptı!

EURO 2024'e lider olarak vize alan A Milli Takım kafilesini İstanbul'a taşıyan zorunlu olarak Münih'e iniş yaptı. TFF'den yapılan açıklamada Montella'nın kardeşinin rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı Münih'e iniş yapıldığı duyuruldu. A Milli Takım'ın uçağı saat 11.30 sularında İstanbul'a inecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Milli Takım Münih'e zorunlu iniş yaptı!
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22 Kasım 2023 08:16
Son güncelleme 22 Kasım 2023 09:27
Galler maçı sonrası Türkiye'ye dönmekte olan A Milli Takımı taşıyan uçak, teknik direktör Vincenzo Montella'nın kardeşinin rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı Münih'e inmek zorunda kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"A Milli Takım kafilesini Cardiff'ten İstanbul'a taşıyan uçak, yolcular arasında bulunan Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın kardeşi Emanuele Montella'nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı'na iniş yapmıştır.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella, E. Montella'nın detaylı muayenesine refakat etmek üzere, A Milli Takım doktoru ile birlikte uçaktan ayrılmıştır."

MİLLİLER 11.30'DA İSTANBUL'DA

TFF'nin bu açıklamasının ardından milli takım kafilesini taşıyan uçak saat 09.00 sularında Münih'ten yeniden İstanbul'a kalkış yaptı.

A Milli Takımı taşıyan uçak, saat 11.30 sularında İstanbul'a inecek.

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