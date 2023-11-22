Galler maçı sonrası Türkiye'ye dönmekte olan A Milli Takımı taşıyan uçak, teknik direktör Vincenzo Montella'nın kardeşinin rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı Münih'e inmek zorunda kaldı. Sonrasında kafile İstanbul'a geldi.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan ilk açıklamada "A Milli Takım kafilesini Cardiff'ten İstanbul'a taşıyan uçak, yolcular arasında bulunan Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın kardeşi Emanuele Montella'nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı'na iniş yapmıştır. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella, E. Montella'nın detaylı muayenesine refakat etmek üzere, A Milli Takım doktoru ile birlikte uçaktan ayrılmıştır." denildi.



MİLLİLER 11.30'DA İSTANBUL'DA



TFF'nin bu açıklamasının ardından milli takım kafilesini taşıyan uçak saat 09.00 sularında Münih'ten yeniden İstanbul'a kalkış yaptı. A Milli Takımı taşıyan uçak, saat 11.30 sularında İstanbul'a iniş yaptı.



MEHMET BÜYÜKEKŞİ'DEN AÇIKLAMA!



Kafilenin İstanbul'a gelmesinin ardından açıklama yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi "Uçakta aniden Emanuel Montella'nın tansiyonu düştü. Hemen doktorlarımız müdahale etti. Biraz beklediler ama durumunda yeteri kadar iyileşme görmedikleri için acil iniş yaptık Münih'e. Daha sonra hastaneye götürdüler. Ama Hamit Altıntop ve federasyonlarımızın görev verdiği doktor birlikte indi. Orada bütün tahlilleri yapıldı. Çok şükür her şey yolunda. Hocamız ve ağabeyi hastaneden çıktılar. Biraz dinlendikten sonra Roma'ya geçecekler. Hamit Altıntop da bir sonraki uçakla Türkiye'ye gelecek" ifadelerini kullandı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU