Milli Takım, Kocaeli'de 2 golle kaybetti!

U21 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup maçında İtalya'ya 2-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Milli Takım, Kocaeli'de 2 golle kaybetti!
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12 Eylül 2023 21:32
U21 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu Grup 1 maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Kocaeli'de oynanan maçı Milli Takım 2-0'lık skorla kaybetti.

Karşılaşmada İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Fabio Miretti ve 79. dakikada Marco Nasti attı.

Bu sonucun ardından İtalya grupta 4 puana yükseldi. Milli Takımımız 2 maçta puan alamadı.

Türkiye, bir sonraki maçta San Marino ile karşılaşacak. İtalya, sahasında Norveç'i ağırlayacak.

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