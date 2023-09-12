U21 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu Grup 1 maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Kocaeli'de oynanan maçı Milli Takım 2-0'lık skorla kaybetti.
Karşılaşmada İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Fabio Miretti ve 79. dakikada Marco Nasti attı.
Bu sonucun ardından İtalya grupta 4 puana yükseldi. Milli Takımımız 2 maçta puan alamadı.
Türkiye, bir sonraki maçta San Marino ile karşılaşacak. İtalya, sahasında Norveç'i ağırlayacak.
Karşılaşmada İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Fabio Miretti ve 79. dakikada Marco Nasti attı.
Bu sonucun ardından İtalya grupta 4 puana yükseldi. Milli Takımımız 2 maçta puan alamadı.
Türkiye, bir sonraki maçta San Marino ile karşılaşacak. İtalya, sahasında Norveç'i ağırlayacak.