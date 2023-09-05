Milli takım kadrosunda değişiklik!

A Milli Takım aday kadrosunda sakatlığı bulunan Umut Nayir kadrodan çıkarılırken, yerine Halil Dervişoğlu eklendi.

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Milli takım kadrosunda değişiklik!
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05 Eylül 2023 15:44
Son güncelleme 05 Eylül 2023 15:56
A Milli Takım'da Ermenistan ve Japonya maçları öncesi kadroda zorunlu değişikliğe gidildi.

TFF'den yapılan açıklamada; arka adalesindeki sakatlık nedeniyle Umut Nayir'in kadrodan çıkarıldığını ve yerine Halil Dervişoğlu'nun kadroya eklendiği açıklandı. 

RAKİPLER ERMENİSTAN VE JAPONYA 

A Milli Takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Eylül Cuma günü Ermenistan ile karşılaşacak.

Milliler, 12 Eylül Salı günü hazırlık karşılaşmasında Japonya ile karşı karşıya gelecek. 

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