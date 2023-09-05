Milli takım kadrosunda değişiklik!

A Milli Takım'da Ermenistan ve Japonya maçları öncesi kadroda zorunlu değişikliğe gidildi.



TFF'den yapılan açıklamada; arka adalesindeki sakatlık nedeniyle Umut Nayir'in kadrodan çıkarıldığını ve yerine Halil Dervişoğlu'nun kadroya eklendiği açıklandı.



RAKİPLER ERMENİSTAN VE JAPONYA



A Milli Takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Eylül Cuma günü Ermenistan ile karşılaşacak.



Milliler, 12 Eylül Salı günü hazırlık karşılaşmasında Japonya ile karşı karşıya gelecek.



