Milli Takım'ın yeni gözdesi Salih Özcan

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Salih Özcan, gösterdiği performansla beğeni kazandı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Milli Takım'ın yeni gözdesi Salih Özcan
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10 Haziran 2022 14:49
A Milli Takım tercihini Almanya'dan değil, Türkiye'den yana kullanan ve şu ana kadar 3 maçta forma giyen Salih Özcan'ın hedefi, Ay-Yıldızlılar'ın değişmez isimleri arasına girmek.

Milli Takımımız'da ilk kez 11'de, Litvanya karşılaşmasında sahne alan ve 90 dakika sahada kalan Salih, savunmaya dönük orta saha görevini başarıyla yerine getirdi.

Köln'den, Borussia Dortmund'a transfer olan 24 yaşındaki futbolcunun, Milliler'in bu bölgedeki oyuncu eksikliğini, yeni dönemde kapatmasına da kesin gözüyle bakılıyor.



 
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