Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A LİGİ

C LİGİ

Türkiye

D LİGİ

- Turnuva formatı ve maç takvimi

Müsabakalar



Tarih



1 ve 2. maçlar



2-8 Haziran 2022



3 ve 4. maçlar



8-14 Haziran 2022



5 ve 6. maçlar



22-27 Eylül 2022



Yarı finaller



14-15 Haziran 2023



Final ve üçüncülük maçı



18 Haziran 2023



Play-out maçları



21-23 ve 24-26 Mart 2024





UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapıldı.Lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirildi. Avrupa çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmadı.FransaDanimarkaHırvatistanAvusturyaİspanyaPortekizİsviçreÇekyaİtalyaAlmanyaİngiltereMacaristanBelçikaHollandaPolonyaGallerUkraynaİskoçyaİrlandaErmenistanİzlandaRusyaİsrailArnavutlukBosna HersekFinlandiyaRomanyaKaradağİsveçNorveçSırbistanSlovenyaLüksemburgLitvanyaFaroe AdalarıKuzey İrlandaYunanistanKosovaKıbrıs Rum Kesimi / EstonyaSlovakyaBelarusAzerbaycanKazakistan / MoldovaBulgaristanMakedonyaGürcistanCebelitarıkLiechtensteinKazakistan / MoldovaLetonyaAndorraMaltaKıbrıs Rum Kesimi / EstonyaSan MarinoA Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek.B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek.A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te aralarında oynayacakları play-out maçları sonrası C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde: