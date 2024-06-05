Milli Takım'ın çeyrek finalde rakibi Almanya

Ampute Futbol Milli Takımı, çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Milli Takım'ın çeyrek finalde rakibi Almanya
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05 Haziran 2024 13:17
Türkiye, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde 6 Haziran Perşembe (yarın) Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonada C Grubu'nda 3'te 3 yapan milliler, çeyrek finalde D Grubu ikincisi Almanya ile eşleşti.

Türkiye ile Almanya arasındaki yarı finale yükselme mücadelesi, TSİ 12.30'da başlayacak.

Ampute Futbol Milli Takımı, grupta İsrail'i 6-0, Azerbaycan'ı 12-1, İrlanda'yı ise 5-0 mağlup etti.

Avrupa şampiyonalarında 2017 ve 2021'de kupayı kazanan ay-yıldızlı ekip, üst üste üçüncü kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

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