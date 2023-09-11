Milli Takım için kritik tarih: 15 Ekim

Ermenistan beraberliği sonrasında eleştirilerin hedefi olan Stefan Kuntz için TFF yönetimi bekleme kararı aldı.12 Ekim'de Hırvatistan ile deplasmanda, 15 Ekim'de ise Letonya ile Türkiye'de kritik iki sınava çıkacak olan Ay-Yıldızlılar'ın bu periyotta sorun yaşaması istenmiyor. Bu sebeple TFF yönetimi, teknik adam değişikliğine sıcak bakmadı ve iki müsabakaya Kuntz ile çıkılmasına karar verildi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de yarın TSİ 15.20'de Japonya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi kafileyle gittiği Hollanda'da açıklamalarda bulundu.Kuntz'un yerine Abdullah Avcı'nın geleceği iddiaları hakkında Büyükekşi şöyle konuştu: "Öyle bir şey söz konusu değil. Puan kaybettiysek hep beraber kaybettik. Şu an yolumuza devam ediyoruz. Hırvatistan ve Letonya maçlarında takımın başında olacak. İnşallah en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz."Hazırlık maçında karşı karşıya geleceğimiz Japonya mücadelesi öncesinde Milliler dün Eskişehir'de bir antrenman gerçekleştirdi. Yeni Eskişehir Stadı'ndaki idmana tüm oyuncular katılırken Stefan Kuntz da takımı ile saha ortasında bir konuşma yaptı.A Milli Takım kafilemiz dün Eskişehir'den Hollanda'nın Maastricht Aachen Havalimanı'na yolculuk yaptı. Ardından da kamp yapılacak olan Sittard bölgesine geçen Ay-Yıldızlılar, müsabakaya kadar hazırlıklarına burada devam edecek. Sonrasında ise maç günü 30 km. uzaklıktaki Belçika'nın Genk kentine giderek Japonya ile Cegeka Arena'da karşı karşıya gelecek.