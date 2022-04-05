Milli Takım'dan buz hokeyinde ikide iki

Buz Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Tayvan'ı 6-2 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli Takım'dan buz hokeyinde ikide iki
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05 Nisan 2022 23:14
Buz Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki ikinci maçında Tayvan'ı 6-2 mağlup etti.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'daki şampiyonada ilk maçında ev sahibini 7-2 yenen milliler, ikide iki yaptı.

Milliler, gruptaki 3. maçında çarşamba Birleşik Arap Emirlikleri ile karşılaşacak

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