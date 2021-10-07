Şenol Güneş'in ardından A Milli Takım'ın başına geçen teknik direktör Stefan Kuntz kısa süre içinde Riva'daki olumsuz havayı değiştirdi.



Antrenmanlarda bol bol şakalaştığı ay-yıldızlı oyuncularla çok sıcak ilişki kuran Alman teknik adamın bu samimiyeti ve çabasına futbolcular da olumlu yanıt verdi. Milli oyuncuların, 2022 Dünya Kupası yolunda Norveç ve Letonya ile oynanacak kritik müsabakalar öncesinde takımdaki atmosferin olumluya dönmesini isteyen Kuntz'la birlikte yeni bir sayfa açtıkları kaydedildi.



Kaptanlar devrede



Hollanda karşısında alınan ağır yenilgiye ve geçmişe adeta sünger çeken ay-yıldızlıların tamamen Norveç ve Letonya maçlarına odaklandıkları aktarıldı. Millilerin, 2022 Dünya Kupası yolundaki zorlu sınavları kayıpsız geçmek için kenetlendikleri vurgulandı.



Teknik patron Stefan Kuntz'un yanı sıra başta Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu olmak üzere takım kaptanlarının da yeni bir hava yakalanması için Alman teknik adama yardım ettikleri kaydedildi. Milli oyuncuların antrenmanların yanı sıra teorik çalışmalarda çok istekli oldukları belirtildi.



