Milli Takım'da Serdar Dursun 7'de 7 yaptı

A Milli Futbol Takımı'nda Serdar Dursun, Lüksemburg ağlarını da sarstı ve ay-yıldızlı formayla 7. golünü kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli Takım'da Serdar Dursun 7'de 7 yaptı
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12 Haziran 2022 01:00
Milli Takım'da Serdar Dursun Fırtınası esmeye devam ediyor.

Başarılı oyuncu, A Milli Takım'daki gollerine Lüksemburg karşısında da devam etti.

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna girerek, ay-yıldızlı formayı 7. kez giyen Serdar, Lüksemburg'a attığı golle 7. kez gol sevinci yaşadı.

Ayrıca, UEFA Uluslar Ligi'nde 'Gol Kralı' listesinde Serdar Dursun ilk sırada yer alıyor.



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