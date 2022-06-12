Milli Takım'da Serdar Dursun 7'de 7 yaptı

Milli Takım'da Serdar Dursun Fırtınası esmeye devam ediyor.
Başarılı oyuncu, A Milli Takım'daki gollerine Lüksemburg karşısında da devam etti.
Mücadelenin ikinci yarısında oyuna girerek, ay-yıldızlı formayı 7. kez giyen Serdar, Lüksemburg'a attığı golle 7. kez gol sevinci yaşadı.
Ayrıca, UEFA Uluslar Ligi'nde 'Gol Kralı' listesinde Serdar Dursun ilk sırada yer alıyor.
Başarılı oyuncu, A Milli Takım'daki gollerine Lüksemburg karşısında da devam etti.
Mücadelenin ikinci yarısında oyuna girerek, ay-yıldızlı formayı 7. kez giyen Serdar, Lüksemburg'a attığı golle 7. kez gol sevinci yaşadı.
Ayrıca, UEFA Uluslar Ligi'nde 'Gol Kralı' listesinde Serdar Dursun ilk sırada yer alıyor.
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