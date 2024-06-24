Milli Takım'da Mert Günok belirsizliği!

A Milli Takım, EURO2024'teki son grup maçında 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile karşı karşıya gelecek.Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan 35 yaşındaki file bekçisi Mert Günok'un durumu belirsizliğini koruyor.Mert Günok, gruptaki ilk maçta Gürcistan karşısında kaleyi korumuş ancak daha sonra dizindeki ağrılar nedeniyle Portekiz karşılaşmasında görev yapamamıştı.