Milli Takım'da Mert Günok belirsizliği!

A Milli Takım'da sakatlığı nedeniyle Portekiz karşılaşmasında forma giyemeyen Mert Günok'un Çekya maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

Milli Takım'da Mert Günok belirsizliği!
A Milli Takım, EURO2024'teki son grup maçında 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan 35 yaşındaki file bekçisi Mert Günok'un durumu belirsizliğini koruyor.

Mert Günok, gruptaki ilk maçta Gürcistan karşısında kaleyi korumuş ancak daha sonra dizindeki ağrılar nedeniyle Portekiz karşılaşmasında görev yapamamıştı.



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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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