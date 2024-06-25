Milli Takım'da İrfan Can planı

A Milli Takım'da takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci'nin, Çekya maçında süre alması planlanıyor.

Milli Takım'da İrfan Can planı
A Milli Takım'da yaşadığı sakatlığın etkilerini atlatmaya çalışan ve Vincenzo Montella'nın en azından Çekya maçında oynatmak istediği İrfan Can Kahveci, takımla birlikte çalışmalara başladı.

İrfan Can, hazırlıklarını hem bireysel hem de takımla birlikte sürdürüyor.

Milli yıldızın, çarşamba günkü Çekya karşılaşmasında süre alması planlanıyor.



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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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