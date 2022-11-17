Milli takımda 2 isim kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü'nün kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Milli takımda 2 isim kadrodan çıkarıldı
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17 Kasım 2022 11:56
A Milli Takım'ın Çekya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi iki yıldızın kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci ve Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü'nün kulüpleri ile kamp öncesinde yapılan anlaşma gereği iki oyuncunun da kamptan ayrıldığı belirtildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. Bendine istinaden, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde A Millî Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı."
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