Milli Takım'da hedef madalya

ILCA 4 Yelken Milli Takımı, Yunanistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan dereceyle dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Yunanistan'da 21-30 Temmuz'da düzenlenecek şampiyona öncesi Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) düzenlediği son ILCA 4 Milli Takım kampı, 12 sporcuyla Tekirdağ'da devam ediyor. Milli yelkenciler, Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde antrenör Berk Uzel ve Hasan Sal eşliğinde, Dünya Şampiyonası'ndan madalya ile dönmek hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.



"KAMPIMIZ ÇOK İYİ DEVAM EDİYOR"



Antrenör Hasan Sal, AA muhabirine, şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi. Şampiyona öncesi son kampın Tekirdağ'da gerçekleştirildiğini ifade eden Sal, "Kampımız çok iyi devam ediyor. Yoğun bir tempoda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yunanistan'da şampiyonada olacak bir rüzgara yakın rüzgarlı ortamda çalışma yapıyoruz. İyi bir performans sergileyerek ilk üçte yer almak istiyoruz. Sporcularımızın ilk üçte yer alacağına inanıyoruz." dedi.



Milli sporcu Kutsal Güneş Kurnaz da Türkiye için kürsüde yer almak için mücadele edeceğini dile getirdi.



HEDEF 2-3 MADALYA



Her zaman en iyisi olmak için gayret ettiğini belirten Kurnaz, konuşmasına şöyle devam etti:



"Şampiyona için takım olarak yüksek hedeflerimiz var. Şampiyonadaki hava şartlarını sağlaması açısından Tekirdağ'da kampımızı yapıyoruz. Orada hafif rüzgar eseceği için buranın havası oraya yakın bir hava. Kampımız çok güzel gidiyor. Şampiyonadan 2-3 madalya ile dönmeye planlıyoruz. Deniz yaklaşık 5 saat çalışma yapıyoruz. Karada da kondisyon antrenmanları yapıyoruz. Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olmuştum, Dünya Şampiyonası'nda da derece almak istiyorum."



"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"



Milli sporcu Aras Aktaş ise şampiyonada kürsüde yer almak istediğini belirtti. Şampiyona öncesi son kampı en iyi şekilde değerlendirdiklerini vurgulayan Aktaş, "Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi temsil edecek olmak güzel bir duygu. Orada ülkemize derece getirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



